Мостовой: надо иметь уважение к Роналду, ведь он является легендой

«Непростой случай. Не знаю, как на месте тен Хага поступил бы другой тренер. Не у всех бывают моменты, когда Роналду или Месси могут так себя повести. Думаю, надо найти компромисс. Кто такой тен Хаг по сравнению с Роналду? Можно сказать, что он никто. Ясно, что тен Хаг — тренер, но надо иметь уважение к Роналду, ведь он является легендой.

Роналду тоже неприятно, что его не выпускают в основном составе», — сказал Мостовой в беседе с журналистом.

Напомним, Эрик тен Хаг подтвердил информацию о том, что португальский форвард Криштиану Роналду отказался выходить на замену в матче с лондонским «Тоттенхэмом» (2:0) в 12-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду будет временно работать с молодежным составом «Манчестер Юнайтед».