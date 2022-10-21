Клопп – об отставке Джеррарда из «Астон Виллы»: Я думаю, что он разочарован

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на отставку Стивена Джеррарда с поста главного тренера «Астон Виллы».

«Мы поговорили после его увольнения. Не могу сказать что-то о его эмоциональном состоянии, но я думаю, что он разочарован, учитывая его амбициозность. Но о нем не надо беспокоиться, он понимает, что такие вещи происходят. С тех пор, как он завершил карьеру игрока, он всегда работал», – приводит слова немецкого тренера британская пресса

Отметим, что последний матч под руководством Джеррарда клуб из Бирмингема провел в гостях у «Фулхэма», проиграв со счетом 0:3.

Напомним, что в текущем сезоне «Астон Вилла» находится на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала девять очков после 11 туров, одержав две победы и потерпев шесть поражений. Стивен Джеррард встал у руля клуба в ноябре 2021 года.