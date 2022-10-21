Александр Мостовой считает, что «Динамо» смотрится солиднее «Локомотива»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, кого видит фаворитом в центральном матче 14-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Динамо».

«На мой взгляд, противостояние двух московских клубов пройдет в силовой манере и особого преимущества нет ни у тех, ни у других. Да, «Локомотив» играет дома при поддержке своих трибун, но гости явно смотрятся солиднее по качеству и готовности. Я считаю, что «Динамо» сможет дождаться своего шанса в атаке и воспользуется превосходством в текущей форме и моральном состоянии», - приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Матч «Локомотив» - «Динамо» пройдет 22 октября на домашнем стадионе железнодорожников и начнется в 19:00 по московскому времени.

Перед началом 14-го тура красно-зеленые находятся в зоне переходных матчей, отставая на одно очко от спасительного 12-го место. Бело-голубые располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы, от медального третьего места их отделяют пять очков.