«Манчестер Юнайтед» нашел замену Роналду в лице Феликса

Руководство «Манчестер Юнайтед» заинтересовано в подписании нападающего «Атлетико» Жоау Феликса. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что представители английского клуба видят в 22-летнем португальце замену Криштиану Роналду. Учитывая конфликт Роналду с главным тренером «красных дьяволов» Эриком Тен Хагом, команде может понадобится новый форвард.

Ранее сообщалось, что нападающий мадридцев недоволен своим игровым временем и готов покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Феликс выступает за команду Диего Симеоне с 2019 года. За этот период португалец провел 123 матча, забил 29 голов и отдал 18 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.