Зидан - о Бензема: Он стал легендой «Реала»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в открытом письме, опубликованном французской прессой высказался о победе форварда «сливочных» Карима Бензема в премии «Золотой мяч» - 2022.

«Его история с «Реалом» отличается от моей. Я подписал с ними контракт, когда мне было 29 лет, я был известным игроком, чемпионом мира. Он приехал туда очень молодым...

...Он стал легендой этого клуба, он добился невероятного и надолго останется в памяти людей. Я рад за него, потому что он заслуживает то, что получил...

...Когда я был его тренером, я сказал Кариму, что однажды он выиграет «Золотой мяч». Он никогда не был одержим этой наградой, но я сказал ему, что, если он не сдастся, он ее выиграет. Он заслуживает этот «Золотой мяч», и я очень рад за него...» - говорится в открытом письме Зидана.

Напомним, что Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 годы и выиграл с ним как тренер 11 трофеев, включая три победы подряд в Лиге чемпионов.