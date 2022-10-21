Оливер Кан: Рибери показывал нечто особенное на поле

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался по поводу завершения карьеры бывшего полузащитника клуба Франка Рибери.

«Сегодня завершает свою карьеру один из величайших игроков в истории футбола и «Баварии». Мне посчастливилось играть с ним на поле, и я очень хорошо помню, как он радовал наших болельщиков атакующими действиями. Франк показывал нечто особенное на поле. «Бавария» гордится тем, что он был в ее рядах в течение десяти лет и выиграл с ней самые большие титулы», – приводит слова бывшего вратаря мюнхенцев немецкая пресса.

Отметим, что последним клубом в карьере 39-летнего француза стала «Салернитана». 21 октября игрок принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста.

Рибери выступал за «Баварию» с 2007 по 2019 годы. В составе мюнхенской команды он провел 425 матчей, забил 124 гола и отдал 182 результативные передачи.