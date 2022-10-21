Агент Холанда уверена, что его трансферная стоимость составляет один миллиард фунтов

Рафаэла Пимента, агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, рассказала, сколько он, по ее мнению, должен стоить на трансферном рынке.

«Один миллиард фунтов. Если суммировать его ценность как футболиста, его имидж и спонсорские отчисления, то это наверняка будет один миллиард.

Думаю, Эрлинг станет первым игроком, чей трансфер составит около миллиарда», - сказала Пимента английским журналистам.

Добавим, что в текущем сезоне Холанд забил 20 мячей и отдал три голевые передачи в 14 играх за «Манчестер Сити».