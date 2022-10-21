«Ювентус» разгромил «Эмполи» в матче чемпионата Италии

«Ювентус» в домашнем матче 11-го тура серии А победил «Эмполи» со счетом 4:0.
В составе команды Массимилиано Аллегри забивали Мойзе Кин (8-я минута), Уэстон Маккени (56) и дважды Адриан Рабьо (82, 90+4).
Таким образом, «старая сеньора» набрала 19 очков и поднялась на седьмое место турнирной таблицы. Гости, оставшись с 11 очками, опустились на одиннадцатую позицию.
В следующем туре «Ювентус» 29 октября сыграет в гостях с «Лечче», «Эмполи» на следующий день примет «Аталанту».
Серия А
11-й тур
«Ювентус» (Турин) - «Эмполи» (Эмполи) - 4:0 (1:0)
Голы: Кин, 8; Маккени, 56; Рабьо, 82, 90+4
источник: «Советский спорт»