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«Барселона» желает избавиться от Пике

Возрастной испанец не входит в дальнейшие планы Хави.
22 октября 2022 00:00
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Барселоны» планирует расстаться с защитником Жераром Пике в ближайшем будущем. Об этом сообщает испанская пресса.

Каталонский клуб ищет варианты расстаться с 35-летним игроком до завершения контракта.

Отмечается, что главный тренер Хави предпочитает выстраивать оборону «Барселоны» из более молодых защитников.

Напомним, что Пике является воспитанником каталонцев. Помимо «Барселоны» испанский защитник успел поиграть за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу». В текущем сезоне за «сине-гранатовых» он появился на поле семь раз и не отметился результативными действиями.

Контракт Пике с «Барселоной» заканчивается летом 2024 года.

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