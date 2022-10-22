Игнатьев не поможет «Локомотиву» в матче с «Динамо»

«Локомотив» назвал футболистов, которые не сыграют в дерби против «Динамо» в 14-м туре российской премьер-лиги.
В данный список вошли защитник Лукас Фассон, полузащитник Рифат Жемалетдинов и нападающий Иван Игнатьев. Все трое не примут участие в матче из-за травм.
Матч «Локомотив» - «Динамо» пройдет 22 октября на домашнем стадионе железнодорожников и начнется в 19:00 по московскому времени.
Перед началом 14-го тура красно-зеленые находятся в зоне переходных матчей, отставая на одно очко от спасительного 12-го место. Бело-голубые располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы, от медального третьего места их отделяют пять очков.
источник: ФК «Локомотив»