«Динамо» сыграет против «Локомотива» в черной форме (видео)

«Динамо» показало форму, в которой сыграет 22 октября против «Локомотива» в гостевом матче 14-го тура российской премьер-лиги.

Именно в этот 93 года назад родился легендарный вратарь «Динамо», обладатель «Золотого мяча» Лев Яшин, известный также как «черный паук».

Матч «Локомотив» - «Динамо» начнется в 19:00 по московскому времени.

Перед началом 14-го тура красно-зеленые находятся в зоне переходных матчей, отставая на одно очко от спасительного 12-го место. Бело-голубые располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы, от медального третьего места их отделяют пять очков.