Мнение Кечинова. Кто из футболистов обладает высоким мастерством в РПЛ

«Клаудиньо — однозначно. Легионер, но играет в нашем чемпионате — значит, считается. Промес… Бакаев был ярок, но сейчас редко выходит. В Зиньковском что-то такое есть, но он тоже мало играет. Малком? Он не такой. Быстрый, резкий, хорошая левая нога, удар. Ему с головой хватает этих качеств. Но не могу сказать, что Малком прямо технарь, как Клаудиньо. Ахметов? Помню его гол в Кубке. Очень красивый. Но давайте в тройку всё же Малкома поставим. К сожалению, все — иностранцы», – сообщил Кечинов корреспонденту «Чемпионата».