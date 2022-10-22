Галактионов и Сторожук назвали стартовые составы «Пари НН» и «Краснодара» на матч РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала стартовые составы «Пари НН» и «Краснодара» на матч 14-го тура.
«Пари НН»: Гойло, Пенчиков, Каккоев, Агапов, Масоэро, Юлдошев, Рыбчинский, Шильцов, Михайлов, Майга, Янсане.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Ахметов, Сперцян, Баньяц, Кевин Пина, Кордоба, Олусегун.
Матч «Пари НН» - «Краснодар» начнется в 14:00 мск. Перед началом 14-го тура нижегородцы занимают 11-е место и на одно очко опережают зону переходных матчей. «Быки» - пятые, от третьего места их отделяют 4 очка.
источник: «Советский спорт»