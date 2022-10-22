Японский футболист Кудо умер в возрасте 32 лет

Японский нападающий клуба «Тегевахаро Миядзаки» Масато Кудо умер 21 октября в возрасте 32 лет.

«Масато Кудо, наш дорогой друг, скончался. От имени клуба я хотел бы поблагодарить болельщиков, которые поддерживают Кудо, и всех причастных к многочисленным сожалениям о случившемся.

Кудо — очень успешный футболист, который играл в J1 и вызвался в сборную Японии. Несмотря на это, он не был высокомерным и заботился не только о себе, но и о своих товарищах по команде, клубе и болельщиках. Он был воплощением слогана нашего клуба: «Искренность».

Безвременная кончина такого игрока вызывает сожаление и разочарование.

Футболисты, персонал и клуб до сих пор не могут разобраться в своих чувствах, но я хотел бы напомнить, что Кудо отдавал себя всего «Миядзаки », поэтому буду делать все для развития нашего клуба.

Кудо, большое спасибо, что пришел в «Тегевахаро Миядзаки» и помогал мне», - приводит пресс-служба клуба слова своего президента Кейта Нимуры.

Как сообщает японская пресса, причиной смерти 32-летнего футболиста стали осложнения после операции на мозге, проведенной после диагностирования заболевания гидроцефалии.

«Миядзаки» выступает в третьем японском дивизионе. Ранее Кудо играл в своей стране за «Касива Рейсол», «Санфречче Хиросима» и «Ренофа Ямагути», а также за канадский «Ванкувер Уайткэпс» и австралийский «Брисбен Роар».

В составе «Касивы» Кудо выиграл четыре трофея, включая победу в чемпионате Японии в 2011 году.

В составе сборной Японии Кудо становился победителем Азиатских игр и чемпионата Восточной Азии.