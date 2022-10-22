Голы Ахметова и Кордобы принесли «Краснодару» победу над «Пари НН» в 14-м туре РПЛ

«Краснодар» в гостевом матче 14-го тура РПЛ победил «Пари НН» со счетом 2:0.

За команду Александра Сторожука на 17-й минуте забил Ильзат Ахметов, а на 90+8-й отличился Джон Кордоба.

Добавим, что хозяева с 49-й минуты играли в меньшинстве, когда вторую желтую карточку получил хавбек Мамаду Майга. В компенсированное ко второму тайму время был удален еще один игрок «Пари НН»: прямая красная карточка была показана защитнику Никите Каккоеву.

Таким образом, идущие на четвертом месте «быки» набрали 24 очка, а нижегородцы остались с 13 очками на 11-й позиции.

В следующем туре «Пари НН» сыграет 30 октября в гостях с «Крыльями Советов», «Краснодар» в этот же день примет «Зенит».

РПЛ

14-й тур

«Пари НН» (Нижний Новгород) - «Краснодар» (Краснодар) - 0:2 (0:1)

Гол: Ахметов, 17; Кордоба, 90+8

«Пари НН»: Гойло, Пенчиков (Корнюшин, 78), Масоэро, Каккоев, Агапов, Юлдошев (Набиуллин, 67), Рыбчинский (Милсон, 46), Михайлов, Шильцов (Жигулев, 55), Майга, Янсане (Сулейманов, 56).

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Панталеао, Рамирес, Пина (Мацукатов, 71), Сперцян, Баняц, Волков (Петров, 63), Ахметов (Апеков, 79), Кордоба, Олусегун (Ионов, 46).

Предупреждения: Юлдошев ,13, Майга, 43, Волков, 46, Сорокин, 79, Каккоев, 83, Кордоба, 88, Сперцян, 90.

Удаления: Майга, 49, Каккоев, 90.