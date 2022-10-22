«Ливерпуль» проиграл «Ноттингем Форест» в АПЛ

В матче 13-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде уступил «Ноттингем Форест».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых единственный мяч забил Тайво Авонийи.

Отметим, что это поражение стало для команды Юргена Клоппа уже третьем в текущем чемпионате Англии. До этого мерсисайдцы уступили «Манчестер Юнайтед» и лондонскому «Арсеналу».

«Ливерпуль» с 16 очками остался на седьмой позиции в турнирной таблице. «Ноттингем» набрал девять очков, что позволило ему покинуть последнее место.