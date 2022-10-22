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«Ливерпуль» проиграл «Ноттингем Форест» в АПЛ

«Красные» потерпели третье поражение в сезоне.
22 октября 2022 16:46
автор: Александр Шульгин

В матче 13-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде уступил «Ноттингем Форест».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых единственный мяч забил Тайво Авонийи.

Отметим, что это поражение стало для команды Юргена Клоппа уже третьем в текущем чемпионате Англии. До этого мерсисайдцы уступили «Манчестер Юнайтед» и лондонскому «Арсеналу».

«Ливерпуль» с 16 очками остался на седьмой позиции в турнирной таблице. «Ноттингем» набрал девять очков, что позволило ему покинуть последнее место.

источник: «Советский спорт»
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