Разжалованный в дубль Роналду поддержал «МЮ» перед матчем с «Челси»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пожелал удачи своей команде накануне матча 13-го тура АПЛ против «Челси».

«Вперед, «МЮ», - написал форвард в своих соцсетях.

Напомним, Роналду не попал в заявку на игру по причине своего скандального поведения во время предыдущей встречи манкунианцев против «Тоттенхэма». Футболист не попал в стартовый состав и не вышел на поле по ходу матча, в связи с чем на 90-й минуте демонстративно ушел в раздевалку, а затем досрочно покинул арену.

Главный тренер команды Эрик Тен Хаг перевел игрока в молодежную команду.