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Варан высказался о проведении ЧМ по футболу в Катаре: Мы не слепые

Среди футболистов немало противников зимнего мундиаля.
22 октября 2022 17:25
автор: Александр Шульгин

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан высказался о проведении чемпионата мира по футболу в Катаре.

«У футболистов своя зона ответственности, но я считаю несправедливым, что вопрос о стране-хозяйке чемпионата мира постоянно всплывает. Нас просят выразить отношение к Катару, но мы не присуждали чемпионат мира этой стране. Мы здесь не для того, чтобы выносить вердикт. Мы должны уметь заниматься своими делами так, чтобы это не мешало нам быть активными гражданами. Мы не слепые», - приводит слова футболиста французская пресса.

Напомним, ранее в Европе прокатилась волна протестов среди игроков и общественности, которые призывали забрать турнир у арабской страны.

Основным аргументом такой позиции является информация о многочисленных нарушениях прав и свобод человека в Катаре.

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