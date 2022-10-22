Шунин займет место в воротах «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Московские «Динамо» и «Локомотив» назвали стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Камано, Изидор.
Запасные: Савин, Худяков, Ненахов, Кузьмичев, Мампасси, Митай, Куликов, Марадишвили, Раконьяц, Педриньо.
«Динамо»: Шунин, Лаксальт, Фернандес, Сазонов, Даса, Кутицкий, Захарян, Фомин, Макаров, Нгамале, Смолов.
Запасные: Будачев, Лещук, Паршивлюк, Скопинцев, Лесовой, Маричаль, Грулёв, Осокин, Тюкавин, Сулакавелидзе, Гладышев.
Добавим, что встреча пройдет 22 октября на домашней арене железнодорожников. Начало в 19.00 по московскому времени.