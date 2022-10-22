Шунин займет место в воротах «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Махачев вернет титул в Дагестан, Ян снова станет претендентом! Расклад и лучшие ставки на UFC 280

22 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC, главным событием которого станет бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры в легком весе. «Плеймейкер» взвешивает шансы участников этого и другого противостояний бойцовского вечера на острове Яс.