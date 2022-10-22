«Бавария» обыграла «Хоффенхайм», «Боруссия» (Дортмунд) разгромила «Штутгарт»

В Германии состоялись очередные матчи 11-го тура Бундеслиги.

«Бавария» в гостях нанесла поражение «Хоффенхайму». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мюнхенцев, в составе которых отличились Джамал Мусиала и Эрик Чупо-Мотинг.

В параллельной встрече дортмундская «Боруссия» на своем поле разгромила «Штутгарт» (5:0). У дортмундцев мячи забивали Николас Зюле, Джованне Рейна и Юссуфа Мукоко, а Джуд Беллингем отметился дублем.

В результате «Бавария» набрала 22 очка и вплотную приблизилась к лидирующему «Униону», который свой матч проведет позже.

«Боруссия» набрала 19 очков и поднялась в первую тройку.