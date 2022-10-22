«Факел» в меньшинстве вырвал ничью у «Ростова»

В матче 14-го тура РПЛ воронежский «Факел» дома сыграл вничью с «Ростовом».

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе команды Валерия Карпина мяч забил Данил Глебов. «Факел» отыгрался в добавленное арбитром время: точный удар с 11-метровой отметки нанес Георгий Гонгадзе.

Отметим, что на 31-й минуте футболист хозяев Максим Максимов не реализовал пенальти, а на 42-й «Факел» остался в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Олег Дмитриев.

Таким образом, «Ростов» набрал 26 очков и временно поднялся на третье место в турнирной таблице. Воронежцы с 12 очками делят 13-ю строчку с московским «Локомотивом».