«Манчестер Юнайтед» без Роналду на последних минутах вырвал ничью в матче с «Челси»

В матче 13-го тура АПЛ лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед».

Встреча завершилась со счетом 1:1. За три минуты до конца основного времени забил Жоржиньо, реализовавший пенальти. А уже в добавленное время Каземиро спас гостей от поражения.

Лондонцы набрали 21 очка и остались на четвертой позиции в турнирной таблице. Манкунианцы с 19 очками по-прежнему пятые.

Напомним, Криштиану Роналду не попал в заявку на игру по причине своего скандального поведения во время предыдущей встречи манкунианцев против «Тоттенхэма». Футболист не попал в стартовый состав и не вышел на поле по ходу матча, в связи с чем на 90-й минуте демонстративно ушел в раздевалку, а затем досрочно покинул арену.

Главный тренер команды Эрик Тен Хаг перевел игрока в молодежную команду.