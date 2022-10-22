Мхитарян в добавленное время принес «Интеру» волевую победу над «Фиорентиной»

В матче 11-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» на выезде обыграл «Фиорентину».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Лаутаро Мартинес. Еще по одному мячу записали на свой счет Никола Барелла и Генрих Мхитарян, отличившийся в добавленное арбитром время.

Хозяева смогли забить трижды усилиями Артура Кабрала, Жонатана Иконе и Луки Йовича.

«Интер» набрал 21 очко и теперь делит места с пятого по седьмое с «Лацио» и «Удинезе». «Фиалки» с десятью очками остались 13-ми.