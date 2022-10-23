Гари Невилл: Каким бы великим ни был Роналду, «Манчестер Юнайтед» без него лучше

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о нападающем английского клуба Криштиану Роналду, которого отстранили от матча 13-го тура чемпионата Англии с «Челси» (1:1).

«Каким бы великим футболистом Роналду ни был, «МЮ» лучше без него. Эрик тен Хаг об этом знает», - приводит слова прославленного спортсмена иностранная пресса.

Напомним, что 20 октября стало известно о невключении Роналду в заявку на матч против «Челси». Криштиану будет тренироваться с молодежным составом команды. Кроме того, португалец был оштрафован на 900 тысяч евро.