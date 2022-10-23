«Оренбург» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч РПЛ

Тренерские штабы «Оренбурга» и московского ЦСКА определились со стартовыми состава на матч 14-го тура чемпионата России.
«Оренбург»: Кеняйкин, Малых, Сиваков, Гойкович, Печенин, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Мансилья, Сычевой.
ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Набабкин, Роша, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Мендес, Медина, Карраскаль, Чалов.
Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 23 октября, на стадионе «Газовик». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
источник: РПЛ