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Пруцев - о голе ЦСКА: Некрасивый поступок. Зобнин остановился, поднял руки

«Спартак» не смог переиграть своего соперника.
23 октября 2022 14:12

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев пделился мнением о первом голе ЦСКА в матче 13-го тура чемпионата России (2:2).

«Все игроки ЦСКА стали кричать: «Выбей мяч, выбей!» Рома пробежал еще метра два и остановился, поднял руки. Но защитник армейцев подхватил мяч и побежал. По-моему, поступок некрасивый», - приводит слова футболиста пресс-служба красно-белых.

Напомним, что автором первого голa стал нападaющий ЦСКА Федор Чалов. Он зaбил на 17-й минуте. После перeрыва «Спартак» дважды порaзил ворота Игоря Акинфеeва. Точными удaрами отметились Квинси Промeс (53) и Александр Соболeв (58). На 70-й минутe Чалов оформил дубль.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. У армейцев – 25 очков и третья позиция.

23 октября «Спартак» примет на своем поле «Химки». ЦСКА в этот же день сыграет на выезде с «Оренбургом».

источник: ФК «Спартак»
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