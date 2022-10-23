В «Лейпциге» рассказали, как владелец «Ред Булла» Матеши влияет на клуб

В «Лейпциге» прокомментировали информацию о смерти владельца «Ред Булла» Дитриха Матешица.

«Дитрих был генеральным директором нашего главного спонсора. Насколько сильно он влиял на нас? Он был очень важной частью нашего клуба», - говорится в заявлении пресс-службы немецкой команды.

Накануне бизнесмен скончался в возрасте 78 лет. Он умер после продолжительной болезни.

Кроме того, компания Матешица является владельцем конюшни «Формулы-1», футбольных клубов «Лейпциг», «Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и других.