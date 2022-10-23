Миранчук отметился голевой передачей в матче с «Удинезе»

Российский полузащитник Алексей Миранчук, проводящий свой пятый матч за «Торино», отметился голевой передачей в матче 11-го тура итальянской Серии А с «Удинезе». На 14-й минуте после его паса гол забил Ола Эйна.
Встреча, проходившая в Удинезе, завершилась победой туринского клуба 2:1.
В этом сезоне на счету футболиста один забитый гол в первом туре итальянского первенства. В том же матче Миранчук получил травму и пропустил несколько игр.
«Торино» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию, и занимает 9-е место в турнирной таблице серии А, набрав 14 очков.
В следующем туре «Торино» 30 октября примет «Милан».
источник: «Советский спорт»