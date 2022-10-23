Пруцев оценил работу Абаскаля в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев оценил работу главного тренера Гильермо Абаскалем.

«Могу искренне сказать, что это очень сильный специалист. Все стало как-то сбалансированнее. Тренировки очень разносторонние, соперников изучаем тщательно», - приводит слова игрока пресс-служба красно-белых.

Отметим, что на данный момент «Спартак» находится на четвертой позиции турнирной таблицы чемпионата России, имея в своем активе 25 очков.

В следующем туре москвичи сыграют дома с «Химками». Встреча состоится сегодня, 23 октября, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому временм.