«Барселона» планирует продать четырех экс-капитанов клуба

«Барселона» намерена продать четырех футболистов клуба, которые в разное время исполняли функции капитана.

Как сообщают зарубежные СМИ, каталонскую команду могут покинуть Жерар Пике, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Серхи Роберто. Отмечается, что главный тренер «Барселоны» Хави уже начал поиски замен этих игроков.

Добавим, что сроки соглашений Бускетса и Роберто заканчиваются в конце текущего сезона. Контракты с Пике и Альбой действуют еще два года, но оба футболиста редко выходят в основном составе.

«Барселона» занимает второе место таблице чемпионата Испании, набрав 25 очков в десяти играх.