«Оренбург» и ЦСКА не выявили победителя в матче РПЛ, Сычевой оформил дубль

Карпину больше не везет, Галактионова плохо проводили в «Локо». 14-й тур РПЛ начался с проблем у хозяев и трех удалений

В первых матчах 14-го тура РПЛ «Ростов» в большинстве упустил победу над «Факелом» (1:1), а «Пари НН» уступил дома «Краснодару» (0:2).