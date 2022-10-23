«Оренбург» и ЦСКА не выявили победителя в матче РПЛ, Сычевой оформил дубль

«Оренбург» принимал на своем поле ЦСКА в матче 14-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:2.
В составе хозяев дубль оформил Владимир Сычевой (18-я и 64-я минута, с пенальти).
Гости ответили забитым мячом в исполнении Федора Чалова (7-я). Также автоголом отметился игрок оренбуржцев Ренато Гойкович (20-я).
Таким образом, «Оренбург» с 19 очками располагается на девятой позиции турнирной таблицы РПЛ. ЦСКА находится на третьей строчке, имея в своем активе 26 очков.
В следующем туре «Оренбург» примет дома воронежский «Факел» (28 октября), а ЦСКА отправится в гости к московскому «Локомотиву» (29 октября).
источник: «Советский спорт»