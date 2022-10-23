«Реал» не планирует продлевать соглашение с Себальосом

«Реал» может бесплатно отдать хавбека Даниеля Себальоса.

Как сообщают испанские СМИ, 26-летний футболист покинет стан «сливочных» на правах свободного агента летом 2023 года.

С 2019-й 2021-й полузащитник на правах аренды выступал за лондонский «Арсенал».

Добавим, что Себальос провел за «Реал» 83 матча, в которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Напомним, что мадридский клуб занимает в турнирной таблице чемпионата Испании первое место, набрав 31 очко в 11 встречах.