«Фулхэм» обыграл на выезде «Лидс» благодаря голу Виллиана

«Фулхэм» в гостевом матче 13-го тура АПЛ победил «Лидс» со счетом 3:1.
За «дачников» забивали Александр Митрович (26-я минута), Бобби Рид (74-я) и экс-игрок »Анжи» Виллиан (84-я)
У «Лидса» голами отметились Родиго (20-я) и Крисенсио Саммервилл (90+1).
Таким образом, команда Марку Силвы набрала 18 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице, а подопечные Джесси Марша с девятью очками остались на 17-м месте.
В следующем туре 29 октября пройдут матчи «Ливерпуль» - «Лидс» и «Фулхэм» - «Эвертон».
источник: «Советский спорт»