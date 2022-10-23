«Фулхэм» обыграл на выезде «Лидс» благодаря голу Виллиана

«Пожелали Смолову забить еще соточку». Антон Шунин — о победе над «Локомотивом»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин после победы над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ (3:1) рассказал о том, как команда переломила неудачную серию, за счет чего прибавил Арсен Захарян и почему соперник забил уже на первой минуте.