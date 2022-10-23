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«Астон Вилла» в домашнем матче АПЛ разгромила «Брентфорд»

Хозяева поля забили три мяча в первые 14 минут игры.
23 октября 2022 17:56
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Астон Виллы» в домашнем матче 13-го тура английской премьер-лиги победили «Брентфорд». Встреча, прошедшая в Бирмингеме, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

В составе победителей дублем отметился Дэнни Ингс (7-я и 14-я минута), мячи также забили Леон Бэйли (2) и Олли Уоткинс (59).

«Астон Вилла», набрав 12 очков, переместилась на 14-е место в АПЛ, «Брентфорд» с 14-ю очками идет десятым.

В следующем туре 29 октября «Брентфорд» примет «Вулверхэмптон», а «Астон Вилла» сыграет на выезде с «Ньюкаслом».

источник: «Советский спорт»
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