«Спартак» разгромил «Химки» и вышел на чистое второе место в РПЛ

В матче 14-го тура РПЛ московский «Спартак» на своем поле разгромил «Химки».
Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Шамар Николсон. Еще по одному мячу забили Михаил Игнатов и Павел Мелешин.
Красно-белые набрали 29 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице.
Химчане с девятью очками остались на предпоследней, 15-й строчке.
В следующем туре «Спартак» 30 октября примет дома «Торпедо». «Химки» днем ранее сыграют на выезде против «Динамо».
РПЛ
14-й тур
«Спартак» (Москва) - «Химки» (Московская область) - 5:0 (2:0)
Голы: Игнатов, 2; Николсон, 18; 63; Мелешин, 82; Маслов, 88.
источник: «Советский спорт»