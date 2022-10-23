«Спартак» разгромил «Химки» и вышел на чистое второе место в РПЛ

В матче 14-го тура РПЛ московский «Спартак» на своем поле разгромил «Химки».

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Шамар Николсон. Еще по одному мячу забили Михаил Игнатов и Павел Мелешин.

Красно-белые набрали 29 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице.

Химчане с девятью очками остались на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре «Спартак» 30 октября примет дома «Торпедо». «Химки» днем ранее сыграют на выезде против «Динамо».

РПЛ

14-й тур

«Спартак» (Москва) - «Химки» (Московская область) - 5:0 (2:0)

Голы: Игнатов, 2; Николсон, 18; 63; Мелешин, 82; Маслов, 88.