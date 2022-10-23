Лидер Бундеслиги «Унион» проиграл «Бохуму», занимавшему последнее место

В матче 11-го тура немецкой Бундеслиги «Бохум» дома нанес поражение берлинскому «Униону».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Филипп Хофман и Геррит Хольтманн. Гости отыграли один мяч усилиями Милоша Пантовича, который к тому же не смог реализовать пенальти.

«Унион» с 23 очками остался лидером турнирной таблицы, но подпустил к себе мюнхенскую «Баварию» на расстояние одного очка.

«Бохум» одержал всего вторую победу и с семью очками поднялся на 17-е место.