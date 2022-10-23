Олег Фоменко: В ЦСКА разочарованы результатом матча с «Оренбургом»

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Олег Фоменко игру подопечных в матче 14-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Напомним, что встреча завершилась вничью - 2:2.

«Команда потеряла два очка. В первом тайме мы создали достаточно моментов, можно было уходить на перерыв спокойнее, но подвела реализация. Во втором тайме уже были мучения. Мы готовили команду к игре с мыслью победить. Поэтому мы разочарованы результатом», - цитирует Фоменко пресс-служба ЦСКА.

Добавим, что армейцы находятся на третьей строчке таблицы, имея в своем активе 26 очков.

В следующем туре ЦСКА отправится в гости к московскому «Локомотиву» (29 октября).