Два гола Гризманна принесли «Атлетико» выездную победу над «Бетисом»

«Атлетико» нанес поражение «Бетису» в выездном матче 11-го тура чемпионата Испании.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу»матрасников».
Оба гола в составе мадридской команды забил Антуан Гризманн. Ответный мяч в активе Набиля Фекира.
Отметим, что «Атлетико» набрал 23 очка и поднялся на третье место в таблице. «Бетис» остался на пятой строчке (20 очков).
Чемпионат Испании.
11-й тур
«Бетис» (Севилья) — «Атлетико» (Мадрид) — 1:2 (0:0)
Голы: Фекир, 84. — Гризманн, 54, 71.
источник: «Советский спорт»