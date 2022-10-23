«Балтика» не смогла воспользоваться осечкой «Рубина», сыграв вничью с «Вогой»

В матче 15-го тура Первой лиги калининградская «Балтика» на своем поле сыграла вничью с ульяновской «Волгой».

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Иван Остойич и Ян Казаев. Гости ответили голами Азнаура Герюгова и Билала Билалова.

«Балтика» набрала 28 очков и осталась на втором месте в турнирной таблице. Калининградцы на шесть очков отстают от лидирующей владикавказской «Алании» и на два опережают казанский «Рубин».

Напомним, команда Леонида Слуцкого сегодня потеряла очки в матче против «Акрона» (0:0).