Совладелец «Челси» проявляет интерес к трансферу Роналду

«Челси» не теряет надежды на то, чтобы приобрести форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, в трансфере португальца лично заинтересован совладелец лондонского клуба Тодд Боули. Отмечается, что американец считает, что Роналду поднимет бренд «Челси».
Ранее Боули просил экс-наставника лондонцев Томаса Тухеля рассмотреть кандидатуру Криштианцу, но немецкий специалист не согласился на трансфер.
Также сообщается, что контракт с Роналдуне подпишут без согласия главного тренера »Челси» Грэма Поттера.
источник: «Советский спорт»