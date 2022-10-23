Гол Конате принес «Ахмату» победу над «Торпедо»

«Спартак» разгромил Спартака! Как красно-белые даже без Промеса забили пять «Химкам» и оторвались от ЦСКА

В матче 14-го тура РПЛ спартаковцы легко переиграли одного из аутсайдеров чемпионата (5:0), одержав шестую крупную победу в сезоне.