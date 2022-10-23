Гол Конате принес «Ахмату» победу над «Торпедо»

В матче 14-го тура чемпионата России грозненский «Ахмат» нанес поражение «Торпедо».
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал Мохамед Конате. Форвард «Ахмата» отличился на 41-й минуте.
Отметим, что встречу пропускал наставник «Торпедо» Андрей Талалаев. Ранее он тренировал «Ахмат». Талалаев не прилетел в столицу Чечни из-за болезни.
Добавим, что грозненский клуб вышел на шестое место, набрав 23 очка. «Торпедо» (6) на 16-й позиции.
источник: «Советский спорт»