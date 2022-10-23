«Лацио» обыграл «Аталанту» и обошел клуб из Бергамо в турнирной таблице

В матче 11-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» на выезде обыграл «Аталанту».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Маттиа Дзакканьи и Фелипе Андерсон.

«Лацио» набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице, обойдя бергамасков. У «Аталанты» столько же очков, но они уступают римлянам как по личным встречам, так и по разнице забитых и пропущенных мячей.

Лидируют «Наполи» и «Милан», у которых по 26 очков, но у неаполитанцев есть одна игра в запасе.