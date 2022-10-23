Павел Мелешин: Следующая цель - закрепиться в основном составе «Спартака»

Форвард «Спартака» Павел Мелешин поделился эмоциями после игры 14-го тура РПЛ с «Химками».

Напомним, что красно-белые разгромили соперника со счетом 5:0. Мелешин забил первый гол в чемпионате России.

«Следующая цель - закрепиться в основном составе команды. Хочется всегда играть, ни всегда получается, ни всегда тренер доверяет. Отсутствие Абаскаля? Он сказал перед матчем, что будет переживать за нас. Его присутствие ощущалось», - цитирует Мелешина пресс-служба «Спартака».

Красно-белые набрали 29 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице. В следующем туре «Спартак» 30 октября примет дома «Торпедо».