Артета прокомментировал ничью «Арсенала» с «Саутгемптоном»: Никаких жалоб. Это футбол

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча 13-го тура АПЛ, в котором его команда сыграла вничью с «Саутгемптоном».

«Никаких жалоб. Это футбол. Мы были действительно хороши в первом тайме и полностью контролировали игру, мы создали множество голевых моментов, которые не реализовали. В Премьер-лиге, к сожалению, если вы не делаете этого, когда находитесь на вершине игры, у вас могут возникнуть некоторые трудности.

Во втором тайме у нас возникли проблемы с количеством передач, с владением мячом, и это не позволило нам контролировать игру так, как мы хотели. Их прямолинейная игра, а также длинные передачи и стандарты сильно нарушили ход игры. Мы пытались реагировать, и я думаю, что во втором тайме два самых явных момента были у нас, но мы их упустили», - приводит слова испанского специалиста пресс-служба «канониров».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 11-й минуте Гранит Джака вывел гостей вперед, но на 65-й минуте Стюарт Армстронг принес хозяева ничью.

«Арсенал» набрал 28 очков и остался лидером чемпионата Англии, но теперь опережает «Манчестер Сити» лишь на два очка.

«Саутгемптон» с 12 очками поднялся на 14-е место.