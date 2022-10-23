Конте заявил, что «Тоттенхэму» необходимо усиление

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте намекнул руководству клуба, что команде необходимо серьезное усиление, если она планирует бороться за самые высокие места.

«Если мы хотим играть в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, нужно укреплять состав. Когда ты играешь, играешь и играешь, то случаются травмы. Когда выбывают три-пять игроков, это становится проблемой для команды вроде «Тоттенхэма», - приводит слова итальянского специалиста зарубежная пресса.

Напомним, сегодня в матче 13-го тура АПЛ лондонский «Тоттенхэм» на своем поле проиграл «Ньюкаслу».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Каллум Уилсон и Мигель Альмирон. Хозяева ответили голом Гарри Кейна.

«Сороки» набрали 21 очко и догнали по этому показателю идущий четвертым «Челси».

«Шпоры» с 23 очками остались третьими.

Лидирует лондонский «Арсенал». У команды Микеля Артеты 28 очков.