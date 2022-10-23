Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Конте заявил, что «Тоттенхэму» необходимо усиление

«Шпоры» потерпели неожиданное поражение от «Ньюкасла».
23 октября 2022 22:56
автор: Александр Шульгин

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте намекнул руководству клуба, что команде необходимо серьезное усиление, если она планирует бороться за самые высокие места.

«Если мы хотим играть в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, нужно укреплять состав. Когда ты играешь, играешь и играешь, то случаются травмы. Когда выбывают три-пять игроков, это становится проблемой для команды вроде «Тоттенхэма», - приводит слова итальянского специалиста зарубежная пресса.

Напомним, сегодня в матче 13-го тура АПЛ лондонский «Тоттенхэм» на своем поле проиграл «Ньюкаслу».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Каллум Уилсон и Мигель Альмирон. Хозяева ответили голом Гарри Кейна.

«Сороки» набрали 21 очко и догнали по этому показателю идущий четвертым «Челси».

«Шпоры» с 23 очками остались третьими.

Лидирует лондонский «Арсенал». У команды Микеля Артеты 28 очков.

Это интересно:
Гол Осимхена принес «Наполи» победу над «Ромой»
Подопечные Лучано Спаллетти вновь оторвались от «Милана».
23.10.2022 23:41
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Монако» с Головиным проиграл «Лиллю», пропустив четыре мяча
Россиянин провел на поле весь матч.
23.10.2022 23:41
Футбол
автор: Александр Шульгин
Скоулз посочувствовал тренерам «Манчестер Юнайтед» из-за наличия капризных звезд в команде
Эрик Тен Хаг испытывает проблемы с Криштиану Роналду.
23.10.2022 23:21
Футбол
автор: Александр Шульгин
Конте заявил, что «Тоттенхэму» необходимо усиление
«Шпоры» потерпели неожиданное поражение от «Ньюкасла».
23.10.2022 22:56
Футбол
автор: Александр Шульгин
Артета прокомментировал ничью «Арсенала» с «Саутгемптоном»: Никаких жалоб. Это футбол
Лондонцы потеряли крайне важные очки.
23.10.2022 22:31
Футбол
автор: Александр Шульгин
Павел Мелешин: Следующая цель - закрепиться в основном составе «Спартака»
Нападающий забил первый гол в РПЛ.
23.10.2022 21:20
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Головин начнет матч с «Лиллем» в стартовом составе «Монако»
Соседи по турнирной таблице встретятся в очном поединке.
23.10.2022 21:07
Футбол
автор: Александр Шульгин
Гол Конате принес «Ахмату» победу над «Торпедо»
Грозненский клуб не проигрывает два матча кряду.
23.10.2022 20:55
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Лацио» обыграл «Аталанту» и обошел клуб из Бергамо в турнирной таблице
Римляне вклинились в тройку лидеров Серии А.
23.10.2022 20:54
Футбол
автор: Александр Шульгин
Совладелец «Челси» проявляет интерес к трансферу Роналду
Португалец испытывает проблемы в стане «МЮ».
23.10.2022 20:35
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Сенсационное поражение Тутберидзе и жуткий провал Коляды. Чем завершился первый Гран-при России
Ни в парном, ни в мужском одиночном катании маститые фавориты не удержали лидерства: Евгения Тарасова и Владимир Морозов проиграли вчерашним юниорам Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку, а Михаил Коляда вообще остался без медали.
«У «Спартака» сейчас все идет как по маслу». Павел Маслов — об игре красно-белых
Защитник «Спартака» Павел Маслов после крупной победы над «Химками» в 14-м туре РПЛ (5:0) рассказал об эмоциях от первого гола за основную команду и сравнениях себя с Самюэлем Жиго.
«Спартак» разгромил Спартака! Как красно-белые даже без Промеса забили пять «Химкам» и оторвались от ЦСКА
В матче 14-го тура РПЛ спартаковцы легко переиграли одного из аутсайдеров чемпионата (5:0), одержав шестую крупную победу в сезоне.
Валиеву и правда пора жалеть… Как Камила под натиском Акатьевой отстояла золото Гран-при
На первом этапе Гран-при России 15-летняя дебютантка Софья Акатьева обыграла Камилу Валиеву в произвольной программе, но по сумме двух дней турнира осталась на втором месте.
Сычевой уже догнал Промеса! Как ЦСКА не удержал победу в Оренбурге
Красно-синие свели вничью гостевую встречу с «Оренбургом» (2:2) и не знают побед уже в четырех матчах сезона.
Ничушкин сорвал банк в Вегасе! Как русский форвард принес победу «Колорадо» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ (видео)
В матче регулярного чемпионата НХЛ нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил победную шайбу в ворота «Вегаса» (3:2) и догнал Артемия Панарина во главе списка самых результативных игроков сезона.
Махачев — достойный наследник Хабиба! Как у России и Дагестана появился новый чемпион UFC
В Абу-Даби прошел представительный турнир UFC 280, главным героем которого выступил подопечный Хабиба Нурмагомедова - Ислам Махачев, досрочно завоевавший чемпионский титул в легком весе в бою против знаменитого бразильца Чарльза Оливейры.
«Пожелали Смолову забить еще соточку». Антон Шунин — о победе над «Локомотивом»
Вратарь «Динамо» Антон Шунин после победы над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ (3:1) рассказал о том, как команда переломила неудачную серию, за счет чего прибавил Арсен Захарян и почему соперник забил уже на первой минуте.
Черная форма, сотый гол Смолова, три мяча со стандартов! Как «Динамо» разбило «Локо» в день рождения Льва Яшина
Железнодорожники по всем статьям проиграли бело-голубым в 14-м туре РПЛ (1:3) и продолжают находиться в опасной зоне.
Карпину больше не везет, Галактионова плохо проводили в «Локо». 14-й тур РПЛ начался с проблем у хозяев и трех удалений
В первых матчах 14-го тура РПЛ «Ростов» в большинстве упустил победу над «Факелом» (1:1), а «Пари НН» уступил дома «Краснодару» (0:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика