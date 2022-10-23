Скоулз посочувствовал тренерам «Манчестер Юнайтед» из-за наличия капризных звезд в команде

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз посочувствовал главному тренеру команды Эрику Тен Хагу и предложил свой вариант решения проблем с Криштиану Роналду.

В частности, Скоулз считает, что португалец должен извиниться и принять тот факт, что теперь он - игрок ротации.

«Я не думаю, что из-за отношения Роналду к делу возникнут какие-либо проблемы. Он профессионал. Если он извинится, то вернется в состав.

Сочувствую последним тренерам «МЮ». Для них всегда существовала какая-то проблема с большим игроком. Много лет в команде был Поль Погба. Теперь пришел Тен Хаг - и его проблемой стало присутствие Роналду.

Но надо было этот вопрос решить еще в начале сезона. Роналду нужно соглашаться. В 37–38 лет многие из нас согласились бы. Но не он. Он считает, что должен играть в каждом матче», - приводит слова англичанина британская пресса.

Напомним, Роналду не попал в заявку на игру против «Челси» по причине своего скандального поведения во время предыдущей встречи манкунианцев против «Тоттенхэма». Футболист не попал в стартовый состав и не вышел на поле по ходу матча, в связи с чем на 90-й минуте демонстративно ушел в раздевалку, а затем досрочно покинул арену.

Главный тренер команды Эрик Тен Хаг перевел игрока в молодежную команду.