Моуринью отказался говорить о судействе после матча с «Наполи»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 11-го тура итальянской Серии А, в котором его команда проиграла «Наполи».

«Про судью я не хочу говорить. Думаю, что он хороший и уравновешенный человек. Не все мне понравилось.

Поздравляю «Наполи», хотя и чувствую, что победа не была заслуженной. Также поздравляю свою команду с тем, что она не заслуживала поражения, хоть и проиграла», - приводит слова португальского специалиста зарубежная пресса.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых единственный мяч на 80-й минуте забил Виктор Осимхен.

Неаполитанцы набрали 29 очков и вновь на три очка оторвались от занимающего второе место «Милана». «Рома» с 22 очками осталась на пятой строчке.

Отметим, что грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия, ранее выступавший за казанский «Рубин», провел на поле весь матч.