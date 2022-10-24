Спаллетти похвалил «Наполи» после победы над «Ромой»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассыпался в комплиментах своей команде после победы над «Ромой» в матче 11-го тура Серии А.

«Рома» подготовила для нас много ловушек, но моя команда здорово во всем разобралась, хотя и допустила несколько ошибок, пытаясь начать атаки от своей штрафной и затем стараясь без потери структуры выкрутиться из сложных ситуаций.

Со стороны могло показаться, что «Рома» просто выбивала мяч вперед в надежде на форвардов, но на самом деле в этих действиях есть определенная тактика. Но мы смогли победить, даже перестроившись на немного непривычный нам стиль. И за это мою команду следует особо похвалить», - приводит слова итальянского специалиста зарубежная пресса.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых единственный мяч на 80-й минуте забил Виктор Осимхен.

Неаполитанцы набрали 29 очков и вновь на три очка оторвались от занимающего второе место «Милана». «Рома» с 22 очками осталась на пятой строчке.

Отметим, что грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия, ранее выступавший за казанский «Рубин», провел на поле весь матч.