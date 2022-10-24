«Реал» в последний момент вывел Модрича из заявки на матч Лиги чемпионов с «Лейпцигом»

Тренерский штаб мадридского «Реала» вывел хорватского полузащитника Луку Модрича из заявки на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига», сообщает клубная пресс-служба «сливочных».

О причинах такого решения ничего не говорится. Известно лишь, что изначально участие хорвата в матче планировалось.

Напомним, в текущем розыгрыше турнира Модрич провел три матча, в которых забил один мяч.

После четырех туров «Реал» с десятью очками лидирует в своей группе. «Лейпциг» с шестью занимает второе место.