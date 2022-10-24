Уткин сравнил Кварацхелию с Кокориным

Популярный комментатор и блогер Василий Уткин поделился своими впечатлениями от игры грузинского полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Любой комплимент Хвиче вызывает - немедленно - с десяток отзывов, что, мол, рано восторгаться. Третий месяц всего играет человек, нужно время… Но когда рано и надо подождать, я сразу вспоминаю, что совсем недавно по этому неспешному пути прошел Александр Кокорин. Я ждал! И? Футбол хорош тем, что о нем не просто можно говорить каждый день, он еще и постонно дает для этого свежие поводы. Рад просто пользоваться этим.

А ждать - ну, это для таких ментальных гигантов, как экс-фиалковый Александр», - написал журналист в своем телеграм-канале.

Добавим, что Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» накануне текущего сезона. Всего в составе итальянской команды он провел уже 15 матчей, в которых забил семь мячей.